  • Ottobre 31, 2025
Noi del Rione Sanità vince gli ascolti tv. La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

(Adnkronos) – 'Noi del Rione Sanità' su Rai1 è stato il programma più visto del prime time di ieri con 2.769.000 spettatori e il 17.7% di share. Secondo posto negli ascolti tv per ‘Grande Fratello’ su Canale5, seguito da 1.620.000 spettatori pari al 13.1%. Terzo gradino del podio per ‘Splendida Cornice’ su Rai3, che ha totalizzato 1.142.000 spettatori e il 7.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: ‘Vendetta’ su Italia1 (985.000 spettatori, share 5.6%); ‘Piazzapulita’ su La7 (821.000 spettatori, share 6.3%); ‘Ore 14 Sera’ su Rai2 (801.000 spettatori, share 6.1%); ‘Dritto e Rovescio’ su Rete4 (685.000 spettatori, share 5.6%); ‘Sinceramente Persia – One Milf Show’ sul Nove (447.000 spettatori, share 2.7%); ‘The Karate Kid – La leggenda continua’ su Tv8 (336.000 spettatori, share 2.2%). In access prime time, su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 5.054.000 spettatori pari al 24.7% (preceduta da ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.949.000 e il 19.8%). Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ ha registrato 4.820.000 spettatori e il 23.4%, preceduto da ‘Cinque Minuti’ a 3.951.000 e il 20.1%. Buon risultato anche per ‘Otto e Mezzo’ su La7, che ha ottenuto 1.671.000 spettatori con l’8%.  Nel preserale, su Rai1 ‘L’Eredità – La Sfida dei 7’ ha ottenuto 3.337.000 spettatori (23.3%), mentre ‘L’Eredità’ ha coinvolto 4.501.000 spettatori (26.2%). Su Canale5, ‘Avanti il Primo’ ha intrattenuto 2.117.000 spettatori (16.2%) e ‘Avanti un Altro’ ha convinto 3.066.000 spettatori (18.8%). 
