Nocerina, ecco Portelli: Voglio comprare il club

NOCERA INFERIORE – Svolta sempre più vicina in casa Nocerina: «Io sono interessa- tissimo a comprare la Noce- rina». Con questa affermazione perentoria, Jo- seph Portelli ha ufficialmente rotto il silenzio, confermando le indiscrezioni che da tempo circolavano negli ambienti sportivi rossoneri e aprendo una nuova, entusiasmante pagina per la storia della No- cerina 1910, un club che sta vivendo ore di grande fer- mento. Nonostante si tratti ancora di una fase di con- fronto tra le parti, la presenza fisica dell’imprenditore mal- tese, e presidente degli Hamrun Spartans a Nocera e i dialoghi costanti con il ver- tice societario attuale rap- presentano prove inconfutabili di un negoziato in stato avanzato. «Stiamo fa- cendo tanto con il vostro pre- sidente per il momento», ha ammesso Portelli, lasciando intendere come il lavoro die- tro le quinte sia frenetico e volto a trovare la quadra defi- nitiva per il passaggio di mano. Il forte interesse mo- strato non è frutto di un im- pulso dell’ultimo minuto, ma il risultato di un ragiona- mento iniziato già diverso tempo fa, lontano dalle luci dei riflettori e dalle cronache giornalistiche. Portelli ha in- fatti svelato che l’idea di ap- procciarsi alla realtà molossa è maturata «qualche mese fa», seguendo un percorso di avvicinamento silenzioso che solo oggi ha trovato una plateale e pubblica conferma. Appare quasi singolare il modo in cui questa opera- zione ha mosso i primi passi, quasi per un gioco del de- stino che ha portato l’investi- tore a guardare verso l’Agro Nocerino. «È una coinci- denza perché non sapevo niente della Nocerina», ha confessato apertamente,

spiegando però come l’atten- zione si sia poi focalizzata su questo club grazie a una serie di fattori determinanti, tra cui la posizione strategica e l’incredibile calore della gente. In particolare, la vici- nanza a una metropoli come Napoli e la consapevolezza di trovarsi di fronte a una delle tifoserie più passionali del- l’intero panorama calcistico meridionale hanno giocato un ruolo decisivo nella scelta. «Sappiamo che ci sono tifosi moltissimi», ha sottolineato Portelli, dimostrando di aver compreso perfettamente che Nocera non è una piazza come le altre, ma un luogo dove il legame con la maglia rossonera è viscerale. Portelli non ha usato mezzi termini

per descrivere i suoi obiettivi futuri. «Noi abbiamo soltanto una cosa in mente: vincere. Sempre di vincere». «È un’ambizione grande. Spe- riamo di fare quello che vo- gliamo fare», ha aggiunto. Resta ora da capire quali siano le tempistiche neces- sarie per arrivare alla fumata bianca definitiva e alla firma sui contratti. Su questo punto, Portelli ha preferito non sbilanciarsi , pur indi- cando un orizzonte tempo- rale che lascia presagire una conclusione imminente. «Speriamo che in un po’ di settimane», ha risposto fidu- cioso, segnale che la la fu- mata bianca potrebbe essere vicinissima.