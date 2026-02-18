Nocerina, ecco Portelli: Voglio comprare il club

NOCERA INFERIORE – Svolta sempre più vicina in casa Nocerina: «Io sono interessa- tissimo a comprare la Noce- rina». Con questa affermazione perentoria, Jo- seph Portelli ha ufficialmente rotto il silenzio, confermando le indiscrezioni che da tempo circolavano negli ambienti sportivi rossoneri e aprendo una nuova, entusiasmante pagina per la storia della No- cerina 1910, un club che sta vivendo ore di grande fer- mento. Nonostante si tratti ancora di una fase di con- fronto tra le parti, la presenza fisica dell’imprenditore mal- tese, e presidente degli Hamrun Spartans a Nocera e i dialoghi costanti con il ver- tice societario attuale rap- presentano prove inconfutabili di un negoziato in stato avanzato. «Stiamo fa- cendo tanto con il vostro pre- sidente per il momento», ha ammesso Portelli, lasciando intendere come il lavoro die- tro le quinte sia frenetico e volto a trovare la quadra defi- nitiva per il passaggio di mano. Il forte interesse mo- strato non è frutto di un im- pulso dell’ultimo minuto, ma il risultato di un ragiona- mento iniziato già diverso tempo fa, lontano dalle luci dei riflettori e dalle cronache giornalistiche. Portelli ha in- fatti svelato che l’idea di ap- procciarsi alla realtà molossa è maturata «qualche mese fa», seguendo un percorso di avvicinamento silenzioso che solo oggi ha trovato una plateale e pubblica conferma. Appare quasi singolare il modo in cui questa opera- zione ha mosso i primi passi, quasi per un gioco del de- stino che ha portato l’investi- tore a guardare verso l’Agro Nocerino. «È una coinci- denza perché non sapevo niente della Nocerina», ha confessato apertamente,
spiegando però come l’atten- zione si sia poi focalizzata su questo club grazie a una serie di fattori determinanti, tra cui la posizione strategica e l’incredibile calore della gente. In particolare, la vici- nanza a una metropoli come Napoli e la consapevolezza di trovarsi di fronte a una delle tifoserie più passionali del- l’intero panorama calcistico meridionale hanno giocato un ruolo decisivo nella scelta. «Sappiamo che ci sono tifosi moltissimi», ha sottolineato Portelli, dimostrando di aver compreso perfettamente che Nocera non è una piazza come le altre, ma un luogo dove il legame con la maglia rossonera è viscerale. Portelli non ha usato mezzi termini
per descrivere i suoi obiettivi futuri. «Noi abbiamo soltanto una cosa in mente: vincere. Sempre di vincere». «È un’ambizione grande. Spe- riamo di fare quello che vo- gliamo fare», ha aggiunto. Resta ora da capire quali siano le tempistiche neces- sarie per arrivare alla fumata bianca definitiva e alla firma sui contratti. Su questo punto, Portelli ha preferito non sbilanciarsi , pur indi- cando un orizzonte tempo- rale che lascia presagire una conclusione imminente. «Speriamo che in un po’ di settimane», ha risposto fidu- cioso, segnale che la la fu- mata bianca potrebbe essere vicinissima.