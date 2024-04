Nocera Superiore. Perde Fabbricatore, centrodestra con Montalbano

Filippo Pio Bisaccia

Tanto tuonò che piovve! FdI decide di fare un passo indietro nel nome dell’unità del centrodestra e di appoggiare Gaetano Montalbano il candidato proposto da Forza Italia. Si delineano così gli schieramenti. Bisogno in campo per la maggioranza uscente più alcuni dissidenti PD e alcuni dissidenti di FdI che non hanno condiviso la farsa delle primarie che decretarono la vittoria di Franco Pagano. Poi c’è Gennaro D’acunzi con cui è schierata una parte della società civile. E poi Gaetano Montalbano che così torna ad essere il leader del centrodestra al quale dovrà accodarsi ora anche Giuseppe Fabbricatore che ha deciso di non scendere in campo. In pratica una doppia bocciatura per Franco Pagano che non è proprio arrivato a contendersi la candidatura con Montalbano nonostante avesse vinto le primarie. Resta in campo anche la candidatura di Rosario Danisi consigliere provinciale di Campania Libera con il quale dovrebbe schierarsi il PD tranne quello che fa capo a Bartolo Pagano la cui candidatura pare sia stata silurata proprio da Danisi più preoccupato di garantirsi la permanenza in consiglio comunale per non decadere da consigliere provinciale invece che sperare di diventare sindaco di Nocera Superiore. Ora la campagna elettorale entra nel vivo. Certo con questa mossa il centrodestra torna protagonista sulla scena elettorale a vantaggio di Montalbano contro il quale è schierata la flotta delle sei liste del sindaco uscente sotto la regia reale di Pasquale Cuofano che sta componendo le compagini. La scelta di FdI di fatto avvia la campagna elettorale. Bisogno e D’acunzi ora sanno chi sarà il vero terzo competitor e a questo punto finiscono tutte le dicerie e le ipotesi. Ora si parte davvero per il futuro dei prossimi dieci anni di governo di Nocera Superiore