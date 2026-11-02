Nocera Sup, oggi l’arrivo del Commissario

I cittadini di Nocera Superiore torneranno alle urne la prossima primavera con ben due anni di anticipo. Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha mantenuto la barra dritta, non ha ritirato le sue dimissioni e quindi il Consiglio Comunale veleggia dritto verso lo scioglimento anticipato in attesa della nomina del Commissario Prefettizio. Stando alle motivazioni addotte dall’ormai ex primo cittadino la professione vale più delle promesse fatte ai cittadini due anni fa e quindi il ritorno all’ospedale Umberto I per giocarsi la carta del primariato di neurochirurgia. Nessuno può dargli torto. Anzi! Però, a voler essere un po’ provocatori si potrebbe dire: “….poteva pensarci prima”. E proprio su questo “poteva pensarci prima” che i maligni della politica si aggrappano per pensare che forse le vere motivazioni delle dimissioni potrebbero non essere quelle dichiarate nella lettera di dimissioni, bensì solo una via di uscita diplomatica per chiudere una esperienza che poteva essere positiva se non fosse stato che per l”esuberanza” di qualche assessore un po’ troppo occupato ad occuparsi di “affari” più che di amministrare il paese. Oppure la strana attività compulsiva di qualcuno occupato ad acquisire terreni per trasformarli in parcheggi andando forse un po’ troppo sopra le righe. Oppure quella di qualcun altro che avrebbe svolto il ruolo di suggeritore “inopportuno” anche per la scelta di dirigenti comunali fatti arrivare forse con troppa fretta a Nocera Superiore senza prima saggiarne capacità e competenze. A prevedere che subito qualcosa non andava per il verso giusto furono le dimissioni del primo presidente del Consiglio comunale, Teo Galante Oliva, che come un vaticinio profetizzò che “un uomo solo al comando non fa molta strada”. E così è stato. Oggi Teo Galante Oliva diventa non solo colui che aveva pronosticato la prematura dipartita della giunta D’Acunzi, ma di fatto diventa il punto di riferimento dei giovani e di un cambiamento che doveva fare piazza pulita di alcuni personaggi che forse proprio Gennaro D’Acunzi, non si era subito reso conto di quanto potessero essere “nocivi” a lui stesso e alla sua amministrazione. E Nocera Superiore tornerà ora al voto con l’ex sindaco Giovanni Maria Cuofano che due anni fa non potè candidarsi in una posizione molto più forte e potente; quella del consigliere regionale e con un altro consigliere regionale, Giuseppe Fabbricatore che proprio con le liste di Cuofano era alleato la scorsa elezione amministratriva. Insomma Cuofano e Fabbricatore questa volta da consiglieri regionali si giocano una partita molto diversa da quella di due anni fa, senza contare la grande delusione di tutti coloro che avevano creduto nel sindaco dimissionario abbracciandone il progetto per poi vedersii abbandonati. Ora il pallino sta tutto nelle mani del Prefetto di Salerno per la nomina del Commissario e dei partiti. Ma a Nocera Superiore la storia politica è molto diversa da quello della vicina Nocera Inferiore dove pure si voterà in primavera. Qui il Pd non è il monolite da abbattare, anzi. Il Pd non ha mai rappresentato una vera leadersheep e sia Cuofano restando saldamente civico, che Fabbricatore portando in alto FdI, lo hanno sempre costretto nell’angolo, e si presume che anche questa volta sarà così. Il candidato probabilmente vincente uscirà da un accordo tra i due consiglieri regionali e al Pd non rimarrà che restare a guardare e accodarsi, pena la scomparsa elettorale.