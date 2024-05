Nocera Sup al voto. Bisogno e Noi Moderati: ricorso al Tar

Dovrebbero essere solo tre i candidati alla carica di primo cittadino per Nocera Superiore. Quelle che fino a sabato sera erano solo indiscrezioni oggi sono conferme: le liste legate al civico di centrosinistra Enrico Bisogno sono state escluse. Ad annunciarlo è proprio Bisogno attraverso una nota: «Nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr), domenica 12 maggio, al termine dell’incontro con candidati e delegati delle sei liste a sostegno della sua candidatura a Sindaco, dopo ampio e proficuo confronto, l’Avv. Enrico Bisogno ha espresso l’intenzione di valutare, una volta ricevuta dalla Commissione Mandamentale formale comunicazione, gli estremi di un possibile ricorso al TAR avverso l’esclusione dalla democratica competizione elettorale di Nocera Superiore», fanno sapere attraverso una nota ufficiale. «Non appena avremo ufficialmente contezza di quanto ci viene contestato – dichiara Bisogno – valuteremo in maniera serena il da farsi, non escludendo, quindi, l’ipotesi di ricorrere al Tribunale Amministrativo. Per il momento, ringrazio ancora una volta i 96 candidati – mamme, professionisti, studenti, operai, commercianti, rappresentanti delle forze dell’ordine – che hanno scelto di sottoscrivere la mia candidatura ed il progetto civico di prosecuzione amministrativa per Nocera Superiore; i tanti cittadini che sin dalle prime battute mi hanno incoraggiato e sostenuto; la mia famiglia e quanti nelle ultime ore si sono ancora aggiunti al gruppo». Stessa sorte anche per Noi Moderati: la lista a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano è stata esclusa dalla competizione elettorale ma dal partito confermano l’intenzione di presentare ricorso al Tar. “Ho fiducia che venga riammessa la lista di Noi Moderati perché sono esclusivamente motivi burocratici”. Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati e commissario regionale per la Campania l’onorevole Pino Bicchielli dopo la decisione del comitato elettorale che ha ricusato la lista di Noi Moderati a sostegno del candidato sindaco Gaetano Montalbano. “Sicuramente il sacrificio di chi ha lavorato mesi e mesi per partecipare alle elezioni non può essere messo in discussione da piccolissime mancanze di carattere burocratico – ha detto il deputato salernitano – Non a caso, ad inizio della mia legislatura, ho depositato due disegni di legge tendenti a semplificare le modalità di partecipazione dei partiti alle elezioni amministrative”. red.pol.