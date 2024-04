Nocera. Sbarra, Il pizzaiolo con il cuore grande

Antonio Sbarra è il pizzaiolo nocerino dal cuore grande. La “Pizzeria n’do sbarr”, situata al quartiere Casolla di Nocera Inferiore (Sa), è il quartier generale del maestro pizzaiolo Antonio Sbarra, il quale, secondo i casi, alla fine della settimana e a inizio settimana porta le pizze a chi vive disagi socioeconomici, agli invisibili della società: i clochard. Verso mezzanotte, è possibile vedere questo omone dal cuore gentile che va presso la chiesa di Sant’Antonio, con precisione sotto la cupola, dove ci sono dei clochard stranieri che lo aspettano per mangiare la pizza, sintomo che vivono anche in situazione di fame oltre che di disagio socioeconomico. “Io penso – commenta Sbarra – che nella vita bisogna aiutare il prossimo, a volte aiutare il prossimo è il gesto più bello che ci possa essere. È’ una bella soddisfazione vedere le persone, darle una pizza, dell’acqua, di vederle sorridere, non ha prezzo, mi arricchiscono lo spirito”. Sbarra da diversi anni partecipa anche a eventi solidali con altri suoi colleghi che regalano un sorriso a chi si trova in un momento della propria vita di grande difficoltà. Nel 2019 ha fatto la sua prima beneficenza all’ospedale di Nocera Inferiore “Umberto I” al reparto di pediatria oncologica. Nel 2021, durante la pandemia da Sars-CoV-2, ha consegnato insieme ai suoi colleghi le pizze a portafoglio al reparto Covid dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Nello stesso anno ha fatto delle donazioni di pizze alla struttura sanitaria polifunzionale “Villa Chiarugi”. Poi nel 2023 ha donato un sorriso con le sue pizze al reparto di oncologia dell’ospedale “Andrea Tortora” di Pagani. Marco Visconti