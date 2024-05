Nocera Inferiore, la giunta De Maio presenta i dati sulla raccolta differenziata

Sono stati presentati ieri mattina, in conferenza stampa, gli ultimi dati sulla percentuale della raccolta differenziata. Come anticipato dal nostro giornale, qualche giorno fa, numeri che sembrano incoraggianti. “Dal 50,35% del periodo gennaio/aprile 2023 – spiega una nota dell’Ente – siamo arrivati al 53,78% del gennaio/aprile 2024. Soltanto nell’aprile 2024 la percentuale ha raggiunto il 56,80%. Grazie alla raccolta del vetro porta a porta, nel mese di aprile 2024 sono stati raccolti 20 tonnellate di vetro. Un trend che aumenta, che non rappresenta ancora un obiettivo raggiunto”. Inoltre, “l’amministrazione Comunale prosegue il lavoro di monitoraggio della videosorveglianza per sanzionare i cittadini che conferiscono in modo illegittimo”. Resta invariata la Tari di quest’anno, come ribadito da Cronache, e confermato dall’assessore al Bilancio, Clara Cesareo. Le modifiche riguardano le nuove metrature ed i nuclei familiari. Ovviamente, la Tari a Nocera Inferiore, nonostante non sia aumentata, è comunque un corposo salasso per le famiglie. Ma anche su questo, la possibilità di pagare in cinque rate, è per l’esecutivo un modo per affrontare meglio una tassa che attende in futuro anche la premialità. Non sono mancate le lamentele sullo stato di igiene urbana della città e sulla presenza dell’operatore ecologico di quartiere, con la speranza che siano previsti dei miglioramenti in caso di intoppi. Recentemente anche l’opposizione, in particolare il consigliere Giovanni D’Alessandro, sullo stato di pulizia di Nocera Inferiore, tra sporcizia e cura del verde pubblico in affanno, non è stato tenero di commenti.

Giuseppe Colamonaco