Nocera Inferiore ha già deciso il suo futuro?

di Pasquale Califano*

In politica, una delle sconfitte più insidiose è quella che si consuma prima ancora di andare alle urne. Accade quando gli avversari di un’amministrazione finiscono per considerare inevitabile la sua riconferma, rinunciando, anche inconsapevolmente, a costruire un’alternativa credibile. In vista delle elezioni amministrative del 2027, la mappa sociopolitica di Nocera Inferiore rischia di apparire come un copione dal finale già scritto. Per comprendere l’attuale concentrazione del consenso attorno al sindaco Paolo De Maio, occorre partire dai numeri. Nel 2022 De Maio vinse al primo turno con 13.674 voti, pari al 53,37%. Gli altri candidati sindaco raccolsero complessivamente 11.946 voti: Antonio Romano, Tonia Lanzetta, Giovanni D’Alessandro, Erminia Maiorino e Paolo Maiorino. L’affluenza si fermò al 68,78%, con un’astensione superiore al 31%. Un dato significativo, che pone anche una questione sul rapporto tra cittadini e partecipazione politica. La matematica del campo largo e la logica della cooptazione Da allora, gli equilibri consiliari sono cambiati. Il progressivo passaggio di diversi esponenti inizialmente collocati all’opposizione nell’area di Nocera Domani ha rafforzato lo schieramento del sindaco, riducendo lo spazio per un’opposizione politicamente riconoscibile. Una convergenza giustificata dai suoi protagonisti con la condivisione dell’azione amministrativa, ma che solleva una questione democratica: quando le distanze tra maggioranza e opposizione diventano meno distinguibili, quali alternative restano a disposizione degli elettori? Sul piano elettorale, tuttavia, i voti non si sommano come elementi di un’equazione. Gli elettori non appartengono ai candidati e non seguono necessariamente le scelte successive dei loro rappresentanti. Una parte di chi aveva votato per gli ex oppositori, anche per ragioni legate alla propria collocazione politica, potrebbe non condividere il passaggio nella maggioranza e scegliere diversamente nel 2027. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, si può ricorrere a un esempio puramente ipotetico: se il 25% degli 11.946 voti raccolti nel 2022 dagli altri candidati sindaco confluisse nell’area di De Maio, si tratterebbe di circa 3.000 voti. Non una previsione, ma un’indicazione della possibile consistenza del bacino elettorale coinvolto. Il risultato effettivo dipenderà dalla capacità di trasferire consenso, dalla tenuta dell’elettorato originario e dalle nuove candidature. Il possibile vantaggio, inoltre, non dipende soltanto dal trasferimento dei voti già raccolti, ma anche dalla capacità dei nuovi ingressi di rafforzare le reti territoriali e organizzative della maggioranza.A questo possibile vantaggio si aggiunge la capacità organizzativa di una coalizione articolata in numerose liste, con candidati al Consiglio comunale dotati di un seguito personale anche consistente. La competizione, infatti, non si esaurisce nella sfida tra candidati sindaco: conta anche la capacità di mobilitare il consenso e trasformarlo in rappresentanza. De Maio parte dunque da una posizione favorevole, ma non dispone di una vittoria già garantita. La zavorra psicologica e il rischio di un programma banale La coalizione alternativa, che prova a strutturarsi attorno a Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Lega e UDC, deve affrontare un ostacolo che non è soltanto numerico, ma anche politico e culturale. Il percorso verso un centrodestra unitario resta infatti condizionato dalle difficoltà nel definire regole condivise, individuare un candidato sindaco e chiarire il ruolo di Forza Italia, la cui collocazione locale appare ancora controversa. Prima ancora di misurarsi con l’amministrazione uscente, queste forze devono dunque dimostrare di saper costruire un’alleanza coesa, dotata di una linea politica riconoscibile. Il quadro delle alternative, intanto, si arricchisce anche di nuove aggregazioni civiche e centriste, come il progetto «L’Alternativa c’è». Il rischio è una sorta di zavorra psicologica: l’idea, interiorizzata da alcuni dei suoi stessi protagonisti, che l’amministrazione uscente abbia operato bene e che non vi fossero reali alternative al suo modo di governare. Quando una coalizione assume la narrazione dell’avversario senza sottoporla a una verifica critica, rischia di indebolire le fondamenta della propria proposta politica. Senza un’analisi rigorosa dell’operato di De Maio, capace di distinguere i risultati effettivamente conseguiti dagli annunci, i progetti dai finanziamenti e le opere realizzate da quelle ancora da completare, il programma alternativo potrebbe ridursi a un elenco di buone intenzioni. Non si tratta di negare quanto di positivo sia stato realizzato, ma di interrogarsi sui problemi ancora aperti: quali bisogni della città non hanno trovato risposta? Quali interventi andrebbero ripensati? Quali priorità dovrebbero orientare le scelte future? È da queste domande che può nascere una visione realmente alternativa. Esiste poi una distinzione fondamentale, spesso trascurata nella politica locale: quella tra programma e strategia elettorale. Il programma stabilisce che cosa si vuole realizzare; la strategia individua come comunicarlo, a quali elettori rivolgersi e quali priorità mettere al centro della campagna. Un buon programma senza una strategia efficace rischia di non raggiungere i cittadini. Una strategia priva di contenuti credibili, invece, può apparire come un’operazione di immagine. Limitarsi a comporre le liste e cercare un candidato sindaco non significa aver costruito una campagna elettorale.La lezione di Carville e la sfida degli astenuti La storia politica insegna che anche un vantaggio apparentemente solido può essere messo in discussione quando cambia il modo di impostare la competizione. Nel 1992 George H. W. Bush godeva ancora di una notevole notorietà e aveva raggiunto livelli di approvazione vicini al 90% dopo la guerra del Golfo. Eppure fu sconfitto da Bill Clinton, la cui campagna ebbe tra i principali strateghi James Carville. Il celebre messaggio «It’s the economy, stupid» sintetizzava la necessità di riportare il confronto sulle questioni economiche più vicine alla vita quotidiana degli elettori. La lezione per Nocera Inferiore non è imitare una campagna americana, ma comprenderne il metodo: individuare i problemi prioritari, costruire attorno a essi una proposta riconoscibile e comunicarla in modo coerente. Non basta opporsi all’amministrazione uscente; bisogna spiegare perché una diversa direzione sarebbe preferibile e come realizzarla. La maggioranza di De Maio è davvero inattaccabile? Non necessariamente. Ma per rendere contendibile la competizione, la coalizione alternativa dovrebbe soddisfare tre condizioni. Una leadership autorevole e riconoscibile. Un candidato capace di unire le forze politiche, superare i confini dei singoli partiti e rappresentare una discontinuità credibile. Il carisma, da solo, non basta: deve accompagnarsi a una coalizione coesa e a una proposta condivisa. Un programma fondato sull’analisi critica della città. Non una semplice contrapposizione all’amministrazione, ma un progetto che individui le criticità, stabilisca priorità e presenti soluzioni concrete e verificabili. Una strategia capace di intercettare anche gli astenuti. Quel 31% che non votò nel 2022 non costituisce un bacino automaticamente disponibile per l’opposizione. Dietro l’astensione possono esserci delusione, disinteresse, sfiducia o mancanza di un’offerta politica convincente. Comprendere queste motivazioni e restituire ai cittadini ragioni concrete per partecipare sarà essenziale. Solo tenendo insieme leadership, programma e strategia la coalizione alternativa potrà provare a riaprire la competizione e rendere possibile il ballottaggio. Il risultato non dipenderà soltanto dalla forza del candidato sindaco, ma anche dalla capacità delle liste di mobilitare consenso e dalla distribuzione dei voti tra le coalizioni. La sfida del 2027, dunque, non consiste nello stabilire oggi se De Maio vincerà ancora, ma nel capire se i suoi avversari sapranno costruire un’alternativa riconoscibile, credibile e organizzata. Perché una vittoria può apparire probabile senza essere inevitabile. Ma, prima di contendere il governo della città, bisogna convincersi che un altro governo sia possibile. *Psicologo clinico e di comunità, psicoanalista infantile, specialista in dinamiche di gruppo.