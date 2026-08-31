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P. De Luca, ‘morte Giogiò è ferita che non si rimarginerà’

  • Agosto 31, 2026
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P. De Luca, ‘morte Giogiò è ferita che non si rimarginerà’

“La memoria di Giovambattista Cutolo va portata avanti con determinazione per i valori di coraggio, altruismo e solidarietà che ha interpretato nella sua vita fino al suo inaccettabile e drammatico assassinio tre anni fa. Ma la giornata di oggi ci impone di partire da questa ferita, che non si rimarginerà mai, per andare anche oltre il ricordo e la doverosa vicinanza alla mamma, Daniela, ai familiari e ai suoi cari. Deve rappresentare per tutte le istituzioni un impegno e una responsabilità: quella di lavorare ogni giorno affinché tragedie come questa non si ripetano più”. Lo dice Piero De Luca, segretario del Pd Campania, che oggi ha partecipato alla cerimonia in ricordo del giovane musicista ucciso in piazza Municipio a Napoli, il 31 agosto 2023. “Abbiamo – prosegue De Luca – il dovere di costruire davvero una società nella quale nessuno debba perdere la vita senza ragione, per aver difeso un amico, per un gesto di coraggio o per essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato”. Per il segretario regionale del Pd, “va bloccata con decisione la diffusione delle armi tra i giovani nei quartieri, va aumentata la presenza di forze dell’ordine per la sicurezza, ma soprattutto è necessario rafforzare le politiche di prevenzione, intervenendo prima che il disagio e le situazioni di marginalità si trasformino in tragedie. Servono istituzioni presenti, presidio del territorio, investimenti nella scuola, nella cultura, nell’educazione alla legalità e soprattutto capacità di offrire ai nostri ragazzi opportunità, ascolto e prospettive”. Nel concludere, De Luca sottolinea che “la memoria di Giogiò deve diventare un monito per responsabilità e azione. E’ questo il modo più autentico per onorare la sua vita: fare in modo che il suo nome continui a rappresentare non solo il ricordo di una tragedia, ma la volontà di costruire un Paese più sicuro, più giusto, capace di garantire ai propri giovani un futuro di speranza ed opportunità”.

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