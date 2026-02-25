Nocera. Finto rapimento, in 5 alla sbarra - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Stop macellazione equidi? La proposta divide
Nocera. Finto rapimento, in 5 alla sbarra
Salernitana, il parere dei tifosi
D’Alessio: Azione protagonista con l’altro campo
Cronaca Nocera Inferiore

Nocera. Finto rapimento, in 5 alla sbarra

  • Febbraio 25, 2026
  • 0
  • 95
  • 2 Min Read
Nocera. Finto rapimento, in 5 alla sbarra

Nocera Inferiore. Avrebbero finto un rapimento di un minorenne (che si era prestato a fare da vittima)  per chiedere un riscatto da 20mila, istanza di giudizio per 4 giovanissimi non ancora 18enni che dovranno difendersi davanti al gup del tribunale per i minorenni di Salerno dalle accuse mosse nei loro confronti dalla magistratura inquirente del palazzo di giustizia di Largo San Tommaso d’Aquino. Nell’inchiesta è coinvolto anche un maggiorenne, la cui posizione sarà trattata dalla magistratura ordinaria nocerina. Furono i carabinieri  ad  aprile dello scorso anno a scoprire quanto organizzato da quel gruppo di giovanissimi. Le indagini partirono dopo che la famiglia della finta vittima si rivolse alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. Stando alle accuse, i cinque si erano accordati tra loro, fingendo di legare il ragazzo ad un palo, dopo averlo apparentemente immobilizzato con dello scotch alle gambe, al petto e alle braccia. Poi, ripresero l’intera scena con un cellulare, facendo partire una videochiamata alla madre del ragazzo. A quel punto, uno dei presenti ordinò alla famiglia di consegnare 20mila euro per liberare “l’ostaggio”. In caso di mancata consegna del denaro, il minore sarebbe stato ucciso. Nel video, ancora, il gruppo simulò persino il pestaggio del minore, per rendere il tutto più credibile. La richiesta di pagare 20mila euro fu poi ridotta a 10, quindi a 5000 euro. Pare che ad ideare il piano fu proprio il minore che si era prestato, poi, a fungere da vittima. Una volta che la famiglia sporse denuncia, i militari del Reparto territoriale di Nocera Inferiore avviarono indagini, riuscendo a localizzare il luogo dove sarebbe dovuto avvenire la consegna del denaro in cambio della liberazione del ragazzo. Nei pressi dello stadio San Francesco. Dagli interrogatori emerse la verità  e ora è arrivata la richiesta di processo con accuse in concorso di tentata estorsione e simulazione di reato.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012