Salernitana, il parere dei tifosi

di Enzo Sica

C’è univocità di intenti tra la tifoseria granata per il cambio della guida tecnica dopo l’ennesima e non preventivabile ultima sconfitta interna contro il Monopoli che ha decretato il ribaltone. Fine corsa per Giuseppe Raffaele, arrivo quasi a sorpresa di un guru della panchina come è Serse Cosmi. Per il 67enne perugino, da tempo lontano dai campi di gioco italiani, una esperienza in Croazia, a Rijeka conclusasi nel 2022. Poi ecco la chiamata quasi inaspettata di Daniele Faggiano diesse granata visto che i due hanno lavorato insieme a Trapani ed eccolo il pimpante Serse più che mai arrivare in città ed accettare questo nuovo importante incarico per sedersi su una panca prestigiosa. Mancano solo undici gare al termine della stagione regolare, è vero, la squadra granata è lontana quattordici punti dal Benevento capolista e nove dal Catania seconda. C’è però la finestra dei play off che è sempre aperta e dunque perchè non crederci? Ed ecco dunque la tifoseria fare quadrato intorno alla squadra da qualche ora proprio per l’arrivo di Cosmi. Gli umori sono diversi, è vero, ma certe situazioni vanno viste anche in ottica futura. Dice Antonio D’Alessio, tifoso di vecchia data, scottato dal periodo incerto della squadra: Sono stato sempre contrario ai cambi tecnici in corsa ma in questo caso devo dire che mi trovo d’accordo con la società. Penso che Raffaele abbia perso di mano la squadra visto che ci sono elementi di qualità in questa rosa che possono davvero fare la differenza. Dunque l’arrivo di un sergente di ferro come Cosmi ci fa ben sperare. E’ vero che il Benevento sembra ormai irraggiungibile ma penso che la squadra debba dare tutto nella lotteria dei play off per arrivare, perchè no? alla serie B. Antonio Di Giacomo, del club mai sola, che vive e lavora a Cagliari dice che l’ingaggio di Cosmi è legato ad una scelta dettata dal pragmatismo.:La società ha voluto prendere un tecnico, di grandi capacità senza dubbio,ma che ha accettato l’incarico per pochi mesi. Evidentemente non si è voluto investire a lungo termine con allenatori che provengono da esperienze positive più recenti (vedi Pagliuca) per imbarcarsi in contratti onerosi. La mia speranza è che Cosmi venga accettato dal gruppo di calciatori ed abbia le stesse capacità e anche la fortuna che ha dimostrato negli anni in cui era in auge a Perugia, Brescia e Trapani. Luigi Coppola, aggiunge con un pizzico di vena polemica aggiunge: siamo dinanzi all’ennesimo ribaltone dopo due anni funesti per i nostri colori In qualità di presidente del Milano club granata e tifoso salernitano spero che mister Cosmi trasmetta quella fame ormai svanita in questi mesi alla squadra, quella fame che rende i sogni realtà. Tra poche settimane (il 7 marzo) festeggeremo a Milano i venticinque anni del nostro sodalizio e speravo che tutto ciò non avvenisse in uno dei momenti più avvilenti della nostra Salernitana. Dello stesso avviso un altro socio dello stesso club, Luigi Bimbi: Certo c’è delusione per il momento no ma a me devo essere sincero piace molto il nuovo allenatore. Ci voleva in questo in questo momento critico un tecnico come Cosmi e dal pugno forte come lui. La squadra è sfaldata, ci sono calciatori che giocano malvolentieri. Il cambio doveva avvenire molto prima, a tutto c’è rimedio, come si dice. Va detto che la società non si è dimostrata all’altezza in primis presidente e direttore sportivo, quest’ultimo ha contribuito con le sue scorribande in panchina a destabilizzare Raffaele. Cosa aggiunge di più: in bocca al lupo a Serse Cosmi.Il dottor Luigi Gargano è tra i più felici per l’arrivo di Cosmi. Grande esperienza, figura carismatica, uno che conosce bene le dinamiche dello spogliatoio e cercherà di trarre il massimo dai calciatori a disposizione. Sono fiducioso nel progetto che inizia anche per la presenza come vice allenatore di Scurto, riconosciuto tecnico di grandi prospettive. Ci vorrà fortuna e positività da parte di tutti.Il tifoso storico Salvatore Orilia presidente del Salerno club 2010 aggiunge. Cosmi è un allenatore di esperienza anche se l’unico dubbio è che non allena da qualche anno. Penso che possa essere l’allenatore giusto della Salernitana. Ormai Raffaele non poteva più rimanere in panchina per cui lasciamo lavorare il nuovo allenatore sperando che riesca a raddrizzare questa stagione e soprattutto prepari la squadra per i play off in modo competitivo. Critico verso la società ma d’accordo per l’arrivo di Cosmi Riccardo Santoro presidente del centro di coordinamento club granata: FInalmente hanno deciso il cambio anche se non sono d’accordo che si avvicendano i tecnici nella stessa stagione. Questa volta devo dire che Raffaele se lo è meritato l’esonero visto che ha cambiato trenta formazioni in trenta gare mettendo in difficoltà calciatori che sono di spessore come Ferrari, Ferraris e qualche altro ancora. Ben venga Cosmi che è un duro nel suo lavoro visto che in questo momento della stagione c’era bisogno di una figura così. Avrei preferito un duro come Cosmi ma anche guardare con una programmazione della società alla prossima stagione con un tecnico che poteva già programmare fin da ora. Speriamo che lo si possa fare anche con Cosmi. L’addetto stampa del Salerno club 2010 Andrea Criscuolo chiosa: la scelta di Cosmi va in controtendenza con la programmazione societaria. E’ un traghettatore che si è accontentato di quattro mesi di contratto. Non allena da anni,ma era fino a qualche giorno fa commentatore televisivo. La speranza di tutti noi è che non abbia staccato la spina dal punto di vista mentale e che sia ancora quel vulcano di azioni e motivazioni necessari in questo momento per la Salernitana che ha una squadra valida per giocare i play off in modo competitivo. E’ azzeccata, ritengo, la scelta del secondo di Cosmi, Scurto, che è bravo e gli darà una grande mano essendo molto preparato ed aggiornato sui sistemi di allenamento recenti.dolor sit, amet, consec