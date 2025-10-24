Nocera, due progetti per la viabilità

NOCERA INFERIORE. L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore prosegue con determinazione il percorso volto alla realizzazione di due importanti tronchi stradali, strategici per il miglioramento della mobilità urbana e del collegamento con il comprensorio dell’Agro Nocerino Sarnese. Il primo progetto riguarda la strada di collegamento tra il Viale San Francesco e Via Buscetto, il cosiddetto Binario dismesso. È stata indetta la conferenza di servizi decisoria per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nell’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova arteria. Il tratto interesserà l’area dell’ex binario dismesso di Viale San Francesco, recentemente acquisita al patrimonio comunale. “Questo passaggio – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna – rappresenta un momento chiave per ottenere l’approvazione del progetto esecutivo, propedeutico all’indizione della gara d’appalto per l’avvio dei lavori”. La realizzazione di questa importante infrastruttura viaria per la città di Nocera Inferiore è stata resa possibile attraverso l’atto di acquisizione con Rete Ferroviaria Italiana del binario dismesso del tratto “Bivio Grotti” che costeggia l’ospedale Umberto I e lo stadio San Francesco. L’acquisizione da parte del Comune del tratto ferrato fuori uso da più di un decennio, per un importo complessivo di circa 107 mila euro, rappresenta un passo in avanti per la mobilità urbana. Il nuovo tracciato permetterà di migliorare i collegamenti verso alcune delle principali strutture pubbliche cittadine. Oltre a ridurre i tempi di percorrenza, l’intervento, inoltre, contribuirà ad alleggerire il traffico nel quartiere Arenula, una delle aree più congestionate della città. L’altro intervento riguarda la strada di collegamento tra Via Napoli e Via De Curtis. Con decreto della Regione Campania dello scorso 9 ottobre, è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Programma per la messa in sicurezza e riammagliamento della rete stradale in Campania”. “Il progetto presentato dal Comune di Nocera Inferiore, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro – dichiara il presidente di commissione ai lavori pubblici Luciano Passero – è stato ritenuto ammissibile e finanziabile. La nuova arteria collegherà Via Napoli con Via De Curtis, migliorando la viabilità in un’area densamente abitata e contribuendo a decongestionare il traffico urbano”. Positivo anche il commento del Sindaco, Paolo De Maio: “Queste due opere pubbliche – dice il Primo Cittadino – rappresentano un passo concreto verso la riorganizzazione della viabilità cittadina e il rilancio delle aree periferiche. L’obiettivo è creare nuovi spazi urbani, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere più efficienti i collegamenti interni e con il resto dell’Agro Nocerino Sarnese. L’Amministrazione comunale continuerà a lavorare con impegno per trasformare queste progettualità in realtà, mettendo al centro le esigenze di mobilità, sicurezza e vivibilità della nostra comunità”. Il miglioramento della percorrenza dei tratti urbani ed extraurbani è stato sempre una priorità dell’Amministrazione De Maio, chiamata a fa fronte alle numerose richieste di cittadini e lavoratori pendolari che, quotidianamente, sono costretti a subire i disagi del traffico cittadino in un’area storicamente ad alta densità abitativa e congestionata.

Mario Rinaldi