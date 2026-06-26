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In Campania ondate di calore da domani fino a lunedì sera

  • Giugno 26, 2026
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In Campania ondate di calore da domani fino a lunedì sera

Caldo estremo in arrivo in Campania. Il Centro funzionale multirischi della Protezione civile della Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle 8 di sabato 27 giugno fino alle 20 di lunedì 29 giugno. Il fenomeno interesserà i comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato e, in particolare, le aree della provincia di Benevento e di quella di Caserta. Le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto ai valori medi stagionali e saranno accompagnate da livelli elevati di umidità. In particolare, lungo il settore costiero, il tasso di umidità potrà superare il 60-70% nella notte tra sabato e domenica e raggiungere anche valori oltre il 70-80% nella notte tra domenica e lunedì, in condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione deve essere prestata da cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. È consigliabile mantenere gli ambienti correttamente arieggiati, idratarsi costantemente bevendo acqua e prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere attive le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

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