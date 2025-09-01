Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla - Le Cronache
Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla
Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

  • Settembre 2, 2025
Nigeria, donna accusata di blasfemia contro islam: bruciata viva dalla folla

(Adnkronos) –
Una donna accusata di blasfemia contro l'Islam è stata bruciata viva dalla folla nella Nigeria centrale. La donna "è stata data alle fiamme" sabato in un "attacco di massa" dopo aver rilasciato commenti sul profeta Maometto, ha dichiarato in una nota il portavoce della polizia dello stato del Niger, Wasiu Abiodun, spiegando che la donna era una venditrice di generi alimentari di nome Amaye, originaria dello stato di Katsina, nel nord-ovest della Nigeria. Abiodun ha aggiunto che la polizia ha condannato qualsiasi atto di giustizia fai da te e ha esortato i cittadini a mantenere la calma durante la ricerca degli aggressori. 
La sharia è in vigore insieme al diritto comune in 12 stati a maggioranza musulmana della Nigeria, incluso il Niger, e la blasfemia è punibile con la morte. In molti casi gli accusati vengono uccisi dalla folla senza passare attraverso un procedimento legale, sebbene non si ritenga che l'attacco del fine settimana abbia comportato un procedimento legale. Tali attacchi sono rari, sebbene un macellaio nella città settentrionale di Sokoto sia stato lapidato a morte nel giugno 2023 e uno studente universitario cristiano sia stato ucciso da studenti musulmani un anno prima, entrambi in seguito ad accuse di blasfemia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

