Nessuno tocchi Caino sarà al carcere di Fuorni

La mattina di domani renderemo visita alla martoriata Comunità Penitenziaria di Fuorni. Tra le iniziative a sostegno del voto di mercoledì 17 alla Camera sulla proposta di legge a prima firma Roberto Giachetti. La riforma della libertà anticipata per i detenuti meritevoli dei giorni di premialità per buona condotta. Una visita, in contemporanea a molte altre nello stesso giorno, che verrà resa all’intera Comunità Penitenziaria di detenuti e detenenti, nell’ ambito del Satyāgraha condotto dalla Radicale Rita Bernardini Presidente di Nessuno Tocchi Caino. Il suo dare corpo alla fame e sete di diritto per oltre trenta giorni, ha ottenuto con la forza e l’amore per la verita il voto della Camera dei deputati sulla “libertà anticipata”, così da sospendere il digiuno per “fare fiducia” appunto al Parlamento. Nel ringraziare il gruppo di Azione alla Camera per la mobilitazione dei suoi deputati. La delegazione salernitana in visita a Fuorni sarà guidata da Donato Salzano e dall’ avv Emiliano Torre di Nessuno Tocchi Caino, dall’on. Antonio D’Alessio deputato di Azione, dall’on. Pino Bicchielli deputato di Noi Moderati, dall’on. Franco Picarone Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale Campano, dall’on. Guido Milanese già parlamentare di Forza Italia, ed ancora, da Gianluigi Mayer della Caritas Diocesana di Salerno, dalla dott.ssa Cosìmina Pili della Fondazione per il Sud, ed in fine ma non per ultimo, l’avv Massimo Torre di Nessuno Tocchi Caino. Al termine della visita la delegazione terrà all’uscita dal carcere intorno alle 11:30 una conferenza stampa di report. Donato Salzano