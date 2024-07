Incidente stradale a Capaccio, amputata una gamba ad 28enne

Un 28enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri sulla Strada Statale 18 nei pressi dello svincolo di Capaccio-Paestum. Il centauro, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con un’auto. Sul posto sono giunti i soccorsi che hanno trasportato il giovane, originario di Eboli, in ospedale. Per il giovane, una volta giunto all’Ospedale del Mare di Napoli, è stata necessaria l’amputazione di una gamba