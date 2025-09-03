Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto rinvio a giudizio per parroco e tecnico - Le Cronache
Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto rinvio a giudizio per parroco e tecnico
Venezia, 100 maxi foto in Piazza San Marco raccontano i ‘viaggi invisibili’
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Massimo Moratti “fuori dalla terapia intensiva”, l’annuncio della moglie Milly
(Adnkronos) – Chiesto il processo per don Antonio Ruccia, parroco della chiesa San Giovanni Battista di Bari e per Vincenzo Nanocchio, il tecnico elettricista accusati di omicidio colposo nel caso del neonato morto lo scorso 2 gennaio dopo essere stato lasciato nella culla termica della chiesa.  "E' stata fatta una richiesta di rinvio a giudizio ed è stata fissata l'udienza preliminare per il 23 ottobre. Le contestazioni che sono state fatte – spiega all'Adnkronos l'avvocato Salvatore D'Aluiso, che assiste don Antonio Ruccia – appaiono più collegate all'aspetto tecnico dell'impianto e che ovviamente, a nostro avviso, non possono riguardare direttamente don Antonio, e contemporaneamente bisognerà fare anche degli accertamenti che noi abbiamo già commissionato ai nostri consulenti medico legali per verificare anche le condizioni del neonato nel momento in cui fu posto all'interno della struttura". (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

