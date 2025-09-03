Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: “Pensate davvero che possa vincere contro di me?”

(Adnkronos) – L'ultima provocazione di Nick Kyrgios è per Aryna Sabalenka. Il tennista australiano sfiderà la numero uno del ranking Wta all'inizio del 2026, in un evento a Hong Kong noto come 'Battaglia dei sessi'. In vista dell'appuntamento, durante un'intervista al podcast First And Red con Alexander Bublik, Kyrgios è stato il solito, dichiarando che il match non avrà storia: "Sono molto emozionato per la partita, lei ha una grande personalità ed è una tennista magnifica. Mi fa ridere che pensi davvero di poter vincere". Kyrgios, ex numero 13 al mondo, non mette piede in campo da un po' e nell'ultimo periodo si è parlato di lui soprattutto per gli attacchi a Jannik Sinner per il caso Clostebol. Nonostante il lungo stop, però non ha dubbi: "Pensi davvero che possa battermi? Non ci riuscirà. Pensi davvero che dovrò giocare al 100%? Cercherò di rimanere concentrato perché rappresento gli uomini, penso che vincerò 6-2". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
- Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto
- A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza
- Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’
- ‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’: l’Adnkronos in diretta da Villa d’Este
- Roma a 30 all’ora, Guasco (Confcommercio): “Inverosimile nelle grandi strade”
Categorie
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco