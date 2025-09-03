Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: "Pensate davvero che possa vincere contro di me?" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Parata della vittoria, a Pechino c’è anche D’Alema: cosa ha detto
A Venezia applausi, lacrime e bandiere per il film sulla piccola Hind morta a Gaza
Venezia 2025, bandiere della Palestina e 24 minuti di applausi per ‘The Voice of Hind Rajab’
‘Forum Cernobbio, lo scenario oggi e domani’: l’Adnkronos in diretta da Villa d’Este
Ultim'ora Nazionale

Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: “Pensate davvero che possa vincere contro di me?”

  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Kyrgios, dopo le critiche a Sinner la sfida a Sabalenka: “Pensate davvero che possa vincere contro di me?”

(Adnkronos) – L'ultima provocazione di Nick Kyrgios è per Aryna Sabalenka. Il tennista australiano sfiderà la numero uno del ranking Wta all'inizio del 2026, in un evento a Hong Kong noto come 'Battaglia dei sessi'. In vista dell'appuntamento, durante un'intervista al podcast First And Red con Alexander Bublik, Kyrgios è stato il solito, dichiarando che il match non avrà storia: "Sono molto emozionato per la partita, lei ha una grande personalità ed è una tennista magnifica. Mi fa ridere che pensi davvero di poter vincere".  Kyrgios, ex numero 13 al mondo, non mette piede in campo da un po' e nell'ultimo periodo si è parlato di lui soprattutto per gli attacchi a Jannik Sinner per il caso Clostebol. Nonostante il lungo stop, però non ha dubbi: "Pensi davvero che possa battermi? Non ci riuscirà. Pensi davvero che dovrò giocare al 100%? Cercherò di rimanere concentrato perché rappresento gli uomini, penso che vincerò 6-2".  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025