Nello Fiore (Pd): Il mio impegno per la Campania

  Novembre 5, 2025
Nello Fiore (Pd): Il mio impegno per la Campania

Avvocato Fiore, la sua carriera intreccia diritto, impresa e politica. Da dove nasce la sua decisione di candidarsi di nuovo al Consiglio Regionale?

La mia candidatura nasce da un senso di continuità e di responsabilità. Ho avuto la fortuna di servire la mia città e la mia regione in diversi ruoli, dal consiglio comunale alla Regione, sempre con l’obiettivo di dare concretezza ai bisogni dei cittadini. Oggi, dopo tanti anni di esperienza amministrativa e gestionale, credo di poter offrire una visione ancora più pragmatica e competente per affrontare le sfide che attendono la Campania.

Lei ha una formazione giuridica e una lunga esperienza nell’avvocatura, ma anche una vocazione imprenditoriale con il “Fiore Club”. Come queste esperienze influenzano la sua visione politica?

Mi hanno insegnato una cosa fondamentale: la buona amministrazione è fatta di regole chiare, ma anche di capacità di ascolto e di azione. Dal diritto ho imparato il rispetto delle istituzioni e la centralità della legalità; dall’imprenditoria ho imparato il valore dell’efficienza, dell’innovazione e del lavoro di squadra. La politica deve unire questi due mondi, pubblico e privato, per generare sviluppo reale.

Durante la sua esperienza da Presidente del Consiglio Comunale di Salerno e poi da Assessore alle Attività Produttive, ha promosso importanti innovazioni. Quali considera i risultati più significativi?

Sono stati anni intensi. Da Presidente del Consiglio Comunale ho lavorato su temi come la mobilità, il verde urbano e la riqualificazione degli spazi pubblici, con una visione moderna e inclusiva della città. Da Assessore alle Attività Produttive ho voluto semplificare e liberalizzare, introducendo il Piano Regolatore Commerciale e favorendo la nascita di nuove imprese. Sono orgoglioso di aver contribuito a creare un clima più dinamico per l’economia locale.

Oggi lei è Presidente di Campania Bonifiche SRL. Quali sono le priorità su cui ha concentrato il suo impegno in questo ruolo?

La gestione delle risorse idriche e la difesa del territorio sono due temi cruciali per la nostra regione. Con Campania Bonifiche abbiamo puntato su una visione moderna della bonifica: non solo manutenzione, ma anche innovazione ambientale e agricoltura sostenibile. Lavoriamo per migliorare la sicurezza idraulica e la qualità della vita delle comunità rurali, creando valore nel rispetto dell’ambiente.

Quali sono, secondo lei, le principali sfide della Campania nei prossimi anni?

Le sfide sono molteplici: sviluppo sostenibile, lavoro giovanile, sanità e infrastrutture. Dobbiamo colmare i divari territoriali, sostenere le imprese e rilanciare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Ma serve anche una nuova stagione di competenze: persone che conoscano la macchina amministrativa e che sappiano tradurre le parole in risultati concreti.

E perché gli elettori della circoscrizione salernitana dovrebbero scegliere Nello Fiore?

Perché ho sempre lavorato con serietà, coerenza e passione, che sono poi le caratteristiche che accompagnano la mia vita, come la mia campagna elettorale. Conosco il territorio, le sue potenzialità e le sue difficoltà. Non prometto miracoli, ma impegno quotidiano, ascolto e capacità di trasformare le idee in azioni. La mia candidatura nel Partito Democratico nasce dalla volontà di proseguire un percorso fatto di concretezza e visione, mettendo sempre al centro il bene comune.

In tre parole, come definirebbe la sua idea di politica?

Sono quattro in verità, lealtà, impegno, coerenza e dedizione

