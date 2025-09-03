Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "65mo Salone consolida numeri 2024" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni critiche
La moglie di Froome: “Chris ha rischiato la vita nell’incidente”
Emilio Fede, Freccero: “Mai opportunista, fu cantore dei gesti berlusconiani”
Segreteria Pd, Piero De Luca: “Mi candido a guidare nuova fase in Campania”
Ultim'ora Nazionale

Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “65mo Salone consolida numeri 2024”

  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 21
  • 2 Min Read
Nautica, Stella (Confindustria Nautica): “65mo Salone consolida numeri 2024”

(Adnkronos) – "Questa edizione del Salone nautico di Genova la definisco potente, in quanto si tratta di una manifestazione autorevole, che ha riconfermato questa autorevolezza nel mercato di riferimento sia nazionale che internazionale. E' un Salone, infatti, che consolida i numeri dell'edizione 2024 e in un contesto economico internazionale di rallentamento generale, con turbolenze geopolitiche importanti, è un traguardo molto importante per noi". Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. "Avremo tanti espositori, anche internazionali, provenienti da 45 Paesi; oltre mille imbarcazioni esposte e 123 novità. Quello della nautica è un settore che anche quest'anno consolida i risultati dell'edizione 2023 anche come settore di riferimento, come incidenza della nostra nautica da diporto italiana sui mercati globali: ci confermiamo, infatti, leader nel comparto dei super yacht, con oltre il 50% del portafoglio ordini globali -illustra Stella-. Siamo il primo Paese esportatore al mondo di unità da diporto, abbiamo il 19% della quota di mercato mondiale che è un dato importante". "Questo Salone, che è la vetrina di eccellenza della nautica mondiale, è anche la casa della nautica Made in Italy: dal 1962 si è aperto al mercato e ha consentito all'industria nautica italiana di aggredire i mercati internazionali e di raggiungere i vertici del ranking mondiale, che continuano ad essere riconfermati anche in questi momenti di complessa congiuntura internazionale", conclude il direttore generale di Confindustria Nautica. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025