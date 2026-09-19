Nasce l’Unione Club Salernitana nel nome di Gianni Novella

Nel segno di Gianni Novella e con la parola “Unione” in bella vista. Perché, a prescindere dal percorso e dalle idee dei singoli club, “siamo tutti tifosi della Salernitana”. Presso la sala congressi del bar “Moka” di via Gramsci si è svolta ieri mattina alle 10 la conferenza stampa di presentazione del gruppo “Unione Club Salernitana”, presieduto da Alfonso Pugliese e sostenuto da numerosi club di Salerno e provincia che, affiliandosi, hanno inteso sposare questo progetto mossi dalla smisurata passione per la Bersagliera e dalla voglia di mettere in campo numerose iniziative anche a sfondo benefico e con un occhio di riguardo soprattutto per i bambini. Il patron, per lustri tra le colonne del Centro di Coordinamento e ideatore della trasmissione Cuore Granata e della kermesse Miss Granata, ha ufficializzato i nomi dei componenti del consiglio direttivo. Nel dettaglio: Antonio Guariglia presidente onorario, Roberto Buonfrisco e Massimo Falci vice-presidenti, Francesco Guariglia tesoriere, Michele Carraturo segretario, Pietro Lamberti addetto ai rapporti con la società, Giovanni Apicella sezione “cerimoniale e striscioni”, Vincenzo Milite responsabile e organizzatore delle trasferte, Vito Guariglia riferimento per le attività socio-culturali, Carlo Balbiani legale rappresentante, e il trio Nico Caruccio, Vincenzo Pugliese e Pasquale Iuzzolino per la gestione dei social. L’UCS, come si legge nella nota diffusa sul web, si propone come un vero e proprio laboratorio sociale fondato su tre pilastri programmatici: fede e presenza incondizionata sulle gradinate dell’Arechi e nei settori ospiti di tutta Italia, condivisione e partecipazione, cultura e solidarietà. A sintetizzare questa filosofia è l’emblema ufficiale, uno scudo rigorosamente granata che fonde i simboli cardine della salernitanità: dalla sagoma maestosa del Castello Arechi allo storico ippocampo stilizzato. A margine della conferenza stampa la redazione di Cronache ha intervistato patron Pugliese. Ecco le sue dichiarazioni: “Il nostro club nasce da una scissione con il Centro di Coordinamento. Ci sono stati 13 gruppi che hanno deciso di revocare l’affiliazione e che mi hanno prospettato la possibilità di intraprendere un nuovo percorso. All’inizio ero titubante, dopo una lunga militanza nel mondo del tifo organizzato avevo deciso di concedermi un attimo di pausa pur senza mai abbandonare la mia squadra del cuore. Nelle scorse settimane, presso la sede del club Highlander di cui sono fondatore, ci siamo riuniti e, di fatto, i miei amici e soci avevano organizzato tutto chiedendomi di fare il presidente. E così abbiamo fondato ufficialmente l’Unione Club Salernitana. Nello Statuto abbiamo specificato che tutte le iniziative saranno fatte in onore e in memoria di Gianni Novella, un cuore granata vero che ci manca ogni giorno di più”. Pugliese, visibilmente commosso, svela una delle prime iniziative in cantiere ricordando quello che è stato un meraviglioso compagno d’avventura a tinte granata: “Gianni è uno di quegli amici che non puoi dimenticare, la sua scomparsa rappresenta per me e per tantissime persone una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Proprio per questo annuncio con orgoglio l’imminente inaugurazione del club “Amici di Gianni”: abbiamo previsto una vera e propria festa nella palestra in cui lavorava, in presenza di una delegazione dell’U.S.Salernitana. Gianni è stato al mio fianco in tantissime occasioni: conduceva Cuore Granata e Miss Granata, era vice presidente del club Highlander, ha seguito con smisurato amore la Salernitana anche quando le condizioni fisiche erano precarie. Un simbolo di appartenenza e di signorilità che rivivrà attraverso questo progetto interamente dedicato a lui”. Pugliese chiosa così: “La parola “unione” è quella alla quale teniamo di più perché rispecchia in pieno la nostra mentalità. Ogni club può avere una propria linea di pensiero, ma siamo tutti innamorati della stessa squadra e sarebbe bello accantonare progressivamente ogni sorta di spaccatura. La Salernitana, la città e la provincia, per crescere, hanno bisogno del contributo di ciascuno di noi. Senza personalismi, ma con il piacere di stare insieme e di condividere con gli amici più stretti l’amore e la passione per il calcio e per la Bersagliera Siamo pronti a collaborare con chiunque voglia avvalersi del nostro supporto: senza mai perdere la nostra identità, ma con la certezza che la simbiosi tra ogni componente farà sempre la differenza”. Parola anche al presidente onorario Antonio Guariglia: “Faccio parte del mondo del tifo organizzato da una vita, sono fondatore del club “Vittorio Tosto” e tutti conoscono il mio sentimento per il cavalluccio marino e per la nostra squadra di calcio. Ringrazio il presidente Pugliese e tutti gli amici che hanno scelto me per ricoprire un incarico prestigioso e ricco di responsabilità. Ho trovato persone motivate e perbene, professionisti di spessore che dedicheranno anima e corpo a una nuova avventura incentrata sul sostegno incondizionato alla maglia. Forza Salernitana, sono convinto che con la spinta del dodicesimo uomo scaleremo posizioni in classifica e torneremo in serie B”. Gaetano Ferraiuolo