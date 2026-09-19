Salernitana, Cosmi è la strada giusta

di Marco De Martino SALERNO – Serse Cosmi è soddisfatto della vittoria con- quistata dalla Salernitana ai danni del Giugliano, ma il tec- nico avrebbe preferito chiu- derla prima». «Come tutti. Crei tanto, giocando anche bene, ma stavolta non c’è stata imprecisione, secondo me c’è stata troppa precipita- zione, vedi D’Ursi che è uno che vive per il gol, ci ha pro- vato, ha fatto due giocate che valevan la partita ma che quando ha provato a fare gol non ci è riuscito. E’ ovvio che conoscendo il calcio queste partite ti capita di pareggiarle e se capita anche i giudizi cambiano». A confortare Cosmi, oltre al risultato, l’en- nesima grande prestazione di

Celiento: «Ultimamente è di- ventato goleador ma anche il Sorrento ha un difensore come capocannoniere, oggi Celiento è stato strepitoso, è stato un acquisto straordina- rio. Di testa ha uno stacco im- pressionante alla Cannavaro, Pieraccini è giovane e smali- ziato, deve migliorare ancora ma è forte. Di strapositivo c’è il fatto che per la prima volta non abbiamo subito gol». Funzionano anche gli schemi da palla inattiva: «Nelle ul- time tre partite abbiamo fatto tre gol su calci piazzati, sem- pre con Celiento. E’ bravo lui a segnare ma anche a battere. Nel mio primo anno di serie A il capocannoniere di squadra fu Materazzi con 12 gol ed an- cora il record rimane imbat- tuto». Cosmi attende sempre il ritorno degli infortunati: