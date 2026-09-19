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Borrelli, ‘solidarietà a Bonelli e il Pd prenda una posizione netta

  • Settembre 19, 2026
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Borrelli, ‘solidarietà a Bonelli e il Pd prenda una posizione netta

“Una cosa è la discussione politica, ben altra cosa sono gli attacchi personali di pessimo gusto che possono avere ripercussioni gravemente lesive che vanno ben oltre la politica. Nessuno nel Pd ritiene di dover dire qualcosa e prendere le distanze da questi toni intollerabili? Ad Angelo Bonelli va la nostra più totale e incondizionata solidarietà. Assistere a questo comportamento da parte di un ex presidente della Regione è inaccettabile. Qualcuno dal PD si faccia avanti e prenda una posizione netta”. Lo dicono Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e Carlo Ceparano, consigliere regionale in Campania per Europa Verde. L’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri ha lanciato un duro attacco al co-portavoce di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli.

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