Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: "Tenere chiuse porte e finestre" - Le Cronache
  • Ottobre 20, 2025
Napoli, vasto incendio a Ponticelli. Il Comune: “Tenere chiuse porte e finestre”

(Adnkronos) – Il Comune di Napoli invita la popolazione a tenere porte e finestre chiuse, dopo il vasto incendio che si è sviluppato in serata in un capannone adibito a deposito di autoricambi in via Principe di Napoli al civico numero 32 nel quartiere di Ponticelli. Come fa sapere l'amministrazione sui suoi social, i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e al momento sono operative tre squadre sul posto per domare le fiamme. A seguito della comunicazione pervenuta dalla prefettura di Napoli, l'amministrazione comunale, in stretto coordinamento con le forze dell'ordine e la Protezione Civile, ha immediatamente attivato la Polizia Locale allo scopo di prendere contatto diretto con i Vigili del Fuoco per coordinare gli interventi di supporto alla popolazione residente e valutare ogni misura necessaria per la tutela della salute pubblica e della sicurezza. "In via precauzionale e in attesa di ulteriori accertamenti da parte degli enti preposti sulla qualità dell'aria", il Comune di Napoli dunque invita la cittadinanza "a chiudere immediatamente tutte le finestre e le porte per limitare l'esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall'incendio". "Questa raccomandazione è particolarmente urgente e stringente per gli abitanti del quartiere Ponticelli e delle aree immediatamente limitrofe. L'invito alla chiusura delle finestre si estende, in via di massima cautela, all'intera città di Napoli, specialmente in presenza di odore di fumo".  Il Comune raccomanda, inoltre, di evitare la zona interessata per non ostacolare le operazioni di soccorso. L'amministrazione comunale ha attivato immediatamente l'Arpac per il monitoraggio dell'aria e seguirà l'evoluzione della situazione fornendo aggiornamenti attraverso i canali istituzionali. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

