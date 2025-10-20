Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo - Le Cronache
Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo

Cremonese-Udinese finisce 1-1: gol di Terracciano e Zaniolo

(Adnkronos) – Cremonese-Udinese 1-1 nel posticipo della 7/a giornata di Serie A. La prima a segnare, dopo appena 4', è la Cremonese che va in rete con un colpo di testa di Terracciano. Nel secondo tempo l'Udinese trova il pareggio al 51' con un altro colpo di testa di Zaniolo. Il risultato di oggi porta i grigiorossi a quota 10 punti in classifica, friulani a 9.  
