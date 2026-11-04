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Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma

  • Novembre 4, 2026
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Napoli, torna al cimitero e trova il loculo della madre occupato da un’altra salma

(Adnkronos) – Non si trova più la salma di una donna perché il suo loculo, regolarmente acquistato, è stato occupato abusivamente da un altro defunto. È accaduto a Castellammare di Stabia (Napoli). Una 43enne è andata in caserma dai carabinieri della locale stazione e ha denunciato che il loculo nel cimitero di Castellammare da lei acquistato anni fa risultava occupato da un’altra salma.  

Sulla lapide di marmo, infatti, la data di nascita di una donna nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025. La 43enne non andava al cimitero da un anno esatto. Indagini in corso da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Già acquisiti alcuni documenti dell’archivio cimiteriale.  

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