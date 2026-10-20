Bus gratis contro il caro carburante, proposta di Malan a De Luca

Trasporto pubblico locale gratuito per i cittadini salernitani, almeno per un periodo limitato, per contrastare gli effetti del caro carburante e offrire un sostegno concreto alle famiglie. È la proposta avanzata dal consigliere comunale di Forza Italia, Sarel Malan, che ha trovato il pieno sostegno del deputato salernitano Pino Bicchielli, anch’egli esponente azzurro. L’iniziativa, promossa da Malan e sostenuta dal parlamentare, punta a sollecitare l’amministrazione comunale di Salerno affinché valuti l’introduzione di una misura analoga a quella proposta a Reggio Calabria dal sindaco Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di offrire una risposta concreta alle difficoltà economiche che cittadini e famiglie stanno affrontando a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti. L’obiettivo è alleggerire il peso economico che grava quotidianamente su lavoratori, studenti e famiglie, alle prese con il rincaro dei costi degli spostamenti. Una misura che, secondo i due esponenti di Forza Italia, potrebbe rappresentare un sostegno immediato, incentivando al tempo stesso l’utilizzo dei mezzi pubblici e contribuendo a ridurre il traffico veicolare. «La proposta del sindaco Cannizzaro potrebbe e dovrebbe essere attuata dall’amministrazione comunale di Salerno per dare un segnale concreto contro gli effetti dell’impennata dei prezzi dei carburanti in questa fase storica molto delicata», hanno dichiarato Malan e Bicchielli, ribadendo la necessità di individuare soluzioni capaci di incidere concretamente sulla quotidianità dei cittadini. Il consigliere comunale azzurro, con il sostegno del deputato salernitano, ha evidenziato come, pur non disponendo di strumenti diretti per intervenire sul prezzo dei carburanti, gli enti locali possano comunque adottare iniziative in grado di attenuarne le conseguenze economiche. «In quest’ottica, la gratuità del trasporto pubblico locale, per gli spostamenti urbani ed eventualmente extraurbani, potrebbe costituire un aiuto significativo, soprattutto per quanti utilizzano quotidianamente i mezzi per raggiungere il posto di lavoro, gli istituti scolastici e i principali servizi cittadini», hanno aggiunto. La proposta di Malan, condivisa e sostenuta da Bicchielli, punta dunque ad aprire un confronto sulle possibili iniziative da mettere in campo a livello comunale, valutando modalità di attuazione, durata dell’intervento e risorse necessarie a garantirne la sostenibilità economica. Per i due esponenti di Forza Italia, in una fase caratterizzata dall’aumento del costo della vita, anche le amministrazioni locali sono chiamate a fare la propria parte, individuando soluzioni che possano incidere concretamente sulle spese quotidiane dei cittadini e favorire una mobilità più accessibile e sostenibile. Un intervento che, secondo Malan e Bicchielli, rappresenterebbe anche un segnale di attenzione da parte delle istituzioni nei confronti delle esigenze della comunità salernitana.