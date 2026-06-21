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Napoli, incendio domato all’ospedale del Mare

  • Giugno 21, 2026
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Napoli, incendio domato all’ospedale del Mare

Un vasto incendio è scoppiato oggi, domenica 21 giugno, all’interno dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. Il rogo, che ha interessato l’area HD1 della struttura sanitaria, è divampato sulla facciata della struttura avvolgendo i pannelli esterni e generando una colonna di fumo nero che risulta visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco al lavoro con tre squadre.

COLONNA DI FUMO

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche a notevole distanza. Segnalazioni sono arrivate da diverse zone dell’area metropolitana, tra cui Cercola e il Centro Direzionale di Napoli, dove il fumo era chiaramente viosibile. Nella zona circostante l’aria è stata descritta come particolarmente pesante e difficilmente respirabile. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per avviare le indagini. Da comprendere chi aveva accatastato pedane in legno nei pressi di un’ala della struttura ospedaliera, dalle quali sarebbe partito il rogo.

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