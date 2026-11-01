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Napoli, 23enne accerchiato e accoltellato al polmone dopo una notte in discoteca

  • Novembre 1, 2026
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Napoli, 23enne accerchiato e accoltellato al polmone dopo una notte in discoteca

(Adnkronos) – Ha raccontato di essere stato accerchiato e accoltellato dopo la notte in discoteca, un 23enne ricoverato oggi in ospedale a Napoli. Intorno alle 5, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per un giovane ferito. Si tratta di un 23enne di Macerata Campania, Caserta, colpito con un’arma da taglio al polmone destro e alla regione lombare destra.  

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzi all’esterno di un locale di Coroglio e ferito con due fendenti. Le motivazioni non sono ancora chiare. Indagini in corso da parte dei carabinieri, il 23enne è in attesa di referto. 

 

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