Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Stanotte torna l’ora solare
Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv
La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani
E’ morto Stefano Incerti, addio al food blogger voce appassionata della cucina italiana
Ultim'ora Nazionale

Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

  • Ottobre 25, 2025
  • 0
  • 46
  • 1 Min Read
Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all'esordio e poi l'argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l'azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell'olandese Griekspoor.  La sfida tra Musetti e Zverev è in programma oggi, sabato 25 ottobre, non prima delle ore 16.30. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con Musetti che conduce 3-1 nel parziale. L'ultimo incontro tra i due risale ai quarti degli ultimi Internazionali d'Italia, quando Lorenzo si impose in due set.  Musetti-Zverev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025