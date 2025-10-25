Stanotte torna l'ora solare - Le Cronache Attualità
Stanotte torna l’ora solare
Musetti-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv
La7, è morto l’amministratore delegato Marco Ghigliani
E’ morto Stefano Incerti, addio al food blogger voce appassionata della cucina italiana
  • Ottobre 25, 2025
Stanotte torna l’ora solare

Torna l’ora solare, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre le lancette dell’orologio torneranno indietro di un’ora.Il passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà alle 3 di domenica 26 ottobre, quando gli orologi dovranno tornare indietro alle due. Gli smartphone e i dispositivi digitali si adegueranno da soli, mentre bisognerà ricordarsi di cambiare l’ora ai dispositivi analogici.

