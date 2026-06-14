Madison: debutta la partnership tra Gramaglia e Rea

di Raffaella D’Andrea

Una stella in più illumina il firmamento gastronomico cittadino. Si apre sotto i migliori auspici la collaborazione tra lo chef stellato Paolo Gramaglia e Vincenzo Rea, patron del Madison Pizza & Ristò, realtà ormai consolidata che a Salerno e provincia rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina, della pizza di qualità e della convivialità. La partnership è stata ufficialmente presentata nel corso di una cena riservata alla stampa che si è tenuta mercoledì sera nella sede salernitana del Madison. Un evento che ha sancito l’inizio di un percorso destinato a lasciare il segno nella ristorazione locale, grazie all’incontro tra la visione gastronomica di Paolo Gramaglia, chef stellato del ristorante President di Pompei, e l’esperienza imprenditoriale di Vincenzo Rea. Gramaglia assumerà il ruolo di Executive Chef del gruppo Madison, curando l’intera proposta gastronomica e contribuendo anche allo sviluppo di nuove creazioni dedicate al mondo pizza. Una collaborazione che punta ad elevare ulteriormente l’offerta del locale attraverso una cucina identitaria, profondamente radicata nel territorio campano ma capace di parlare un linguaggio contemporaneo. La serata è stata un vero e proprio viaggio tra sapori, tecnica e memoria. Ad aprire il percorso degustativo una serie di entrée che hanno immediatamente raccontato la filosofia dello chef: piccoli bocconi capaci di racchiudere storie, territori ed emozioni. Particolarmente apprezzati dalla stampa presente i raffinati assaggi iniziali e la sorprendente capacità di condensare in un solo morso un’esperienza gastronomica completa. Molto convincente anche il capitolo dedicato all’arte bianca. Tra le proposte più applaudite la pizza in padellino “Pre Summer”, equilibrata e contemporanea, capace di valorizzare materie prime di qualità senza rinunciare all’immediatezza del gusto. Non sono mancati i grandi classici della tradizione Madison, riletti con il contributo creativo dello chef. Il momento centrale della cena è stato affidato alla celebre “Pasta a… Mare”, signature dish di Paolo Gramaglia. Un piatto che racconta il Mediterraneo attraverso una complessa stratificazione di sapori marini, dove tecnica e intensità gustativa convivono in perfetto equilibrio. A chiudere il percorso una proposta che unisce tradizione e golosità: la pizza fritta “Cassata Oplontis”, dessert scenografico e identitario che richiama la grande pasticceria del Sud in una veste originale e contemporanea. L’impressione complessiva è quella di una collaborazione nata non per semplice operazione d’immagine, ma dalla condivisione di una visione comune dell’ospitalità e della ristorazione. Da un lato l’estro e la ricerca di Paolo Gramaglia, dall’altro la capacità di accoglienza e la solidità costruita negli anni da Vincenzo Rea. Un connubio che promette di arricchire ulteriormente il panorama gastronomico salernitano e che, a giudicare dall’entusiasmo raccolto durante la serata inaugurale, sembra già aver conquistato addetti ai lavori e appassionati.