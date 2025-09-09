Mps conquista controllo di Mediobanca, Opas chiude al 62,29%

(Adnkronos) – È stato sciolto l'accordo di consultazione tra soci Mediobanca. I soci (5,97% del capitale), si legge, hanno "unanimemente convenuto lo scioglimento, con efficacia dall'8 settembre 2025". Diversi pattisti nei giorni scorsi avevano aderito all'offerta di Mps. Nella giornata di ieri Monte dei Paschi di Siena ha conquistato il controllo di diritto su Piazzetta Cuccia. L'Opas di Mps su Mediobanca, infatti, si è chiusa con adesioni pari al 62,29% del capitale, superando la soglia del 50%. Complessivamente le richieste di adesione si sono assestate a quota 506.633.074. ll periodo di adesione all'Opas lanciata da Mps su Mediobanca sarà riaperto "per cinque giorni di Borsa aperta e, precisamente, per le sedute del 16,17,18,19 e 22 settembre". Secondo il Financial Times l'Ad di Mediobanca, Alberto Nagel, si sta preparando a dimettersi insieme al resto del consiglio di amministrazione. La mossa di Nagel potrebbe arrivare durante una riunione del consiglio di amministrazione prevista per il 18 settembre. —finanzawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
