Morto Michele Scudiero, storico prof di Diritto Costituzionale

«Addolorato per la scomparsa del professore Michele Scudiero, straordinario giurista dotato di grande passione civile. Le sue analisi sulla Costituzione hanno rappresentato un punto di riferimento accademico e istituzionale». Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
Scudiero, 89 anni, era professore emerito di Diritto costituzionale all’università Federico II che, in una nota, lo definisce «punto di riferimento per intere generazioni di giuristi, un grande costituzionalista e un grande professore».
I funerali si terranno domani, mercoledì 10 settembre, alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria della Libera, al Vomero.