Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano - Le Cronache
Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano

  • Settembre 9, 2025
Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano

(Adnkronos) – La Corte suprema degli Stati Uniti ha accolto il ricorso di Donald Trump contro le sentenze di due tribunali secondo cui il presidente americano non aveva il potere di imporre i dazi sulla base dell'International Emergency Economic Powers Act. Le udienze davanti ai massimi giudici si terranno a novembre. L'amministrazione Trump ha chiesto ai giudici di intervenire rapidamente, sostenendo che la legge gli conferisce il potere di regolamentare le importazioni e che il Paese sarebbe sull'orlo di una “catastrofe economica” se al presidente fosse impedito di esercitare l'autorità tariffaria unilaterale. Nei giorni scorsi una corte d'appello americana aveva confermato la sentenza di un tribunale di primo grado nella causa promossa da un gruppo di piccole aziende, tra cui un importatore italiano di vini, secondo cui Trump avrebbe imposto i dazi in modo illegale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

