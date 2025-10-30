Morte Strianese, il ricordo di Andrea Prete

«Un grande imprenditore, un grande amico – dichiara il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – Ho conosciuto Augusto Strianese quando era presidente degli industriali e io ero da poco iscritto al gruppo giovani dell’associazione. Una personalità forte, che ha interpretato ogni ruolo dando il massimo.

Personalmente ho ripercorso il suo cammino, prima alla guida di Confindustria Salerno e poi della Camera di Commercio e i suoi sempre saggi consigli non mi sono mai mancati.

Ricordo soprattutto il suo impegno per l’apertura dell’aeroporto di Salerno e oggi, sicuramente, senza la sua determinazione e ostinazione per l’infrastruttura, in anni complicati, non avremmo un aeroporto operativo».