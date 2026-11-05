Morte De Miguel, il rapporto preliminare di autopsia: “Trauma toracico accidentale”

(Adnkronos) – La morte del calciatore Jesus De Miguel, con l’apertura di un’inchiesta con ipotesi di omicidio colposo, continua a far discutere in Spagna. L’Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Santa Cruz de Tenerife, capoluogo dell’isola di Tenerife, ha reso noto nel suo rapporto preliminare di autopsia che De Miguel è deceduto a causa di un “trauma toracico accidentale”, come riportato dai media locali El Día.

Secondo quanto riportato da El Día, l’Istituto di Medicina Legale e Scienze Forensi di Santa Cruz de Tenerife ha eseguito l’autopsia dopo la morte di De Miguel, avvenuta martedì 3 novembre, e il giorno successivo ha presentato i risultati al Secondo Tribunale Investigativo di Santa Cruz de Tenerife, che sta conducendo le indagini. L’arbitro della partita ha annotato nel verbale che il portiere Owono ha usato “forza eccessiva” nella lotta con De Miguel per il pallone. Come emerso dall’autopsia, il trauma toracico sembra essere una “causa compatibile con il decesso”, ma si resta in attesa dei risultati di ulteriori esami, tra cui le analisi tossicologiche.

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