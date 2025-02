Morte Casola, il ricordo dell’on Bicchielli

L’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, esprime cordoglio per la morte dello storico sindacalista Enzo Casola, segretario provinciale dell’Udc Salerno. “In questi anni di attività politica ho avuto modo di conoscere e apprezzare l’impegno di Enzo Casola, mio amico personale, da sempre accanto ai diritti dei lavoratori. Il suo impegno per la sanità è stato innegabile. Mancheranno la sua forza, il suo coraggio e la sua voglia di credere in una società migliore, pronta a tutelare i diritti degli ultimi. Alla famiglia Casola giunga il mio personale cordoglio e di Noi Moderati”. Tra gli ultimi impegni politici di Casola le elezioni amministrative a Pontecagnano Faiano con il sostegno al candidato Bisogno.