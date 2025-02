Fine vita: De Luca, affronteremo tema senza ideologia

“Affronteremo anche questo problema sapendo che non è una questione ideologica e che quando si affronta il tema del fine vita non c’è sinceramente nulla da festeggiare. Parliamo di misure che lacerano la coscienza degli esseri umani, credenti e non, perché il tema della vita e della morte riguarda gli esseri umani”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “C’è una proposta in discussione in Consiglio regionale – ha aggiunto De Luca – si avvierà una discussione e utilizzeremo il nostro metodo, quello del dialogo e dell’ascolto reciproco, con gli stessi interlocutori con cui abbiamo definito la legge sulla famiglia. Cercheremo di definire tutte le misure di contesto che possono riguardare la realtà familiare e faremo tutto ciò che è possibile e necessario per le cure palliative, per un aiuto alle famiglie a reggere situazioni che diventano drammatiche per tutti. Alla fine valuteremo da istituzione laica. Non mi sento di condannare a un calvario chi non ce la fa, prenderemo decisioni ma non ci sarà da festeggiare o rivendicare nulla di particolare. Affronteremo questo tema senza imbarazzo ma senza ideologia, e decideremo”