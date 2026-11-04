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Moretti (Pd): “Ecomondo eccellenza ma sul palco solo uomini2

  • Novembre 4, 2026
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Moretti (Pd): “Ecomondo eccellenza ma sul palco solo uomini2

(Adnkronos) – “Sul palco di una fiera dedicata alla sostenibilità che rappresenta una vera eccellenza come Ecomondo, a parlare sono stati questa mattina solo uomini.  

È davvero grave che ancora oggi dobbiamo assistere a simili scene quando sappiamo bene che anche nel campo dell’ecologia, della circolarità e riciclo le imprenditrici e manager occupano ruoli di grande responsabilità. Nonostante questo, le donne vengono tenute ai margini seppure impegnate in prima linea. Queste scelte danneggiano tutti noi perché ci riportano indietro di decenni , in un mondo antico dove gli uomini fanno politica e le donne sono semplici vallette”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti presente questa mattina all’inaugurazione di Ecomondo a Rimini. 

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