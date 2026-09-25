Montesano, Giuseppe Manilia presenta Rosemary 2027

Domenica 27 settembre 2026, Palazzo Gerbasio, dimora baronale settecentesca nel centro storico di Montesano sulla Marcellana, avrà la sua front row. È qui che Giuseppe Manilia ha scelto di presentare, con una sfilata degustazione, Rosemary 2027, la nuova collezione della Maison, con Dessert Couture. Le nuove creazioni entreranno in scena una dopo l’altra, componendo il dolce guardaroba della Maison Manilia per il 2027. Volumi, geometrie, superfici, consistenze. In Maison Manilia ogni dessert nasce come un abito di haute couture: da un disegno, da una struttura, da proporzioni precise e da un gioco tra ciò che appare e ciò che si rivela all’assaggio. Poi la passerella lascia spazio al palato. Ed è lì che Rosemary 2027 rivela davvero il suo carattere, creazione dopo creazione. Ad aprire la collezione sarà Infinitamente Vaniglia, la pièce maîtresse della collezione, la creazione con cui Giuseppe Manilia ha conquistato il Valrhona Cercle V 2027. La vaniglia è il centro della costruzione, avvolta dalla rotondità del cioccolato bianco e del mascarpone. Agrumi e mandarino introducono freschezza, il pan di Spagna al tè verde alleggerisce la progressione, mentre il pistacchio di Bronte chiude con una nota croccante. Un equilibrio di dolcezza, acidità e consistenze, costruito come un look couture, dove cremosità e croccantezza si alternano come tessuti differenti nello stesso abito. Poi Rosemary 2027 cambia silhouette con Infinitamente Cioccolato, Nocciola e Sale. La nocciola delle Langhe incontra mais, caramello alla nocciola e pompelmo rosa, in un contrasto tra tostatura, dolcezza e una nota agrumata più amaricante. La mousse al cioccolato fondente al 70% dà profondità, mentre il pan di Spagna al limone alleggerisce il finale e pulisce la persistenza del cacao. È il look da prima serata della collezione: una costruzione più strutturata, in cui la profondità del fondente definisce la silhouette e le note tostate della nocciola ne disegnano il carattere. Poi arriva Esotica, un cambio di stagione nel mezzo della stessa passerella, e la palette cambia completamente. La cremosità del mascarpone e del cioccolato bianco incontra ananas e mango caramellato, mentre la crema al frutto della passione porta acidità e tensione. Il pan di Spagna accompagna la struttura e la mandorla chiude con una nota croccante. È il look più solare di Rosemary 2027: una torta che gioca sulla rotondità delle creme, sulla tensione acida del frutto e sul contrasto croccante della mandorla.E come in ogni défilé, il finale cambia registro. Si chiama Nuvola, il nuovo panettone firmato Manilia, riservato agli ospiti come sorpresa conclusiva. Il nome anticipa già il suo stile: leggerezza, sviluppo, morbidezza, con un impasto che cerca volume senza perdere delicatezza. Nuvola è il final look della collezione: più generoso nei volumi, più morbido nella struttura, con quella leggerezza che in passerella appartiene ai capi capaci di muoversi senza perdere forma e, in pasticceria, ai grandi lievitati che fanno della consistenza la propria firma. Special guest di Dessert Couture della Maison Manilia saranno Paolo De Simone, chef pizzaiolo fondatore di Storie di Pane di Vallo della Lucania e del Modus Milano, e Alessandro Avvenente, chef del ristorante Angelica di Capri. Spazio anche alla solidarietà, con un dono di Giuseppe Manilia e della moglie Rosita Costa alla S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS, a sostegno della neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Santobono di Napoli, in ricordo della figlia Rosemary. Prima della passerella, alle ore 16.00, Dessert Couture incontra l’arte. Una visita guidata accompagnerà gli ospiti nelle sale del MUMONT Art, tra opere dell’Ottocento napoletano e una sezione dedicata alla Scuola dell’Aia e alla pittura belga e olandese. Poi la scena cambia: dalle sale del museo si passa, alle ore 17.00, alla sfilata golosa di dessert couture. Il pubblico guarda, la collezione sfila e poi arriva il gesto che nessuna settimana della moda può concedersi: l’assaggio.