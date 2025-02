Mons Pierro, lutto cittadino a Pellezzano

Il Comune di Pellezzano, nello stringersi al dolore dei congiunti di Sua Ecc.za Mons. Gerardo Pierro, già Arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno dal 1992 al 2010 venuto a mancare nella giornata di ieri, proclama il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali che si terranno oggi presso la Cattedrale di Salerno. “Nella mia qualità di Sindaco di Pellezzano – dichiara Francesco Morra – mi pregio di farmi interprete del comune sentimento popolare ispirato dalla testimonianza di fede e devozione cristiana alla quale Mons. Pierro ha conformato la sua missione pastorale, proclamando il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali e in segno di rispetto e partecipazione al dolore della comunità pellezzanese. A Mons. Pierro, negli anni, sono stato legato da un profondo rapporto di amicizia, nel segno di un affetto paterno manifestatosi attraverso la sua opera di servo di Dio sempre al servizio della Comunità, della Diocesi e della sua terra d’origine verso le quali ha mostrato viscerale dedizione e vicinanza”. L’ordinanza contempla altresì la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche eventualmente in programma nell’arco della vigenza del lutto cittadino e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nella sede comunale,