Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale

  Settembre 3, 2025
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale

(Adnkronos) – L'Italia, dopo una fase a gironi impeccabile e un ottavo di finale dominato, fa altrettanto con la temibile Polonia di Stefano Lavarini. Le polacche avevano battuto il Belgio 3-2 e volevano fare lo scherzo alle azzurre, ma oggi mercoledì 3 settembre è arrivata l'ennesima prova solida e concreta di capitan Danesi e compagne che hanno battuto per la terza volta consecutiva la Polonia in un match da dentro o fuori (dopo le due semifinali di VNL 2024 e 2025). Le azzurre torneranno in campo il 6 settembre (orario ancora da definire) contro la vincente del quarto Brasile-Francia.
 Velasco non cambia formazione e sceglie per iniziare Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Nervini in banda, Fahr e Danesi al centro e De Gennaro libero. La Polonia invece parte con la diagonale palleggiatore-opposto composta da Wenersjka-Stysiak, Korneluk e Gryka al centro, Lukasik e Damaske schiacciatrici, e Szczyglowska libero. L’avvio azzurro è perfetto per il 25-17. Molto equilibrato l’avvio di secondo set: Danesi apre con un muro perentorio mentre Stysiak piazza un gran colpo di classe. Le azzurre spezzano l’equilibrio con un muro di Fahr (6-4) per poi toccare il +3 (10-7) con un attacco a tutto braccio di Nervini. Le polacche non mollano e con Stysiak tornano in scia (10-9) ma poi le azzurre riprendono a macinare punti e grazie ad una straripante Egonu passano sul 20-15 per chiudere con il parziale di 25-21. Il copione non cambia nel terzo set: Egonu e Sylla fanno la differenza in attacco mentre Danesi e Fahr danno solidità al gioco al centro azzurro. Stysiak e Damaske possono poco o nulla e così l’Italia chiude i conti 25-18 e vola in semifinale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

