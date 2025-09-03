Massimo Moratti "fuori dalla terapia intensiva", l'annuncio della moglie Milly - Le Cronache
Neonato morto in culla termica a Bari, chiesto rinvio a giudizio per parroco e tecnico
Venezia, 100 maxi foto in Piazza San Marco raccontano i 'viaggi invisibili'
Mondiali pallavolo, Italia da sogno: Polonia ko, ora la semifinale
Ultim'ora Nazionale

Massimo Moratti “fuori dalla terapia intensiva”, l’annuncio della moglie Milly

  • Settembre 3, 2025
  • 0
  • 40
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – "Massimo Moratti è uscito dalla terapia intensiva". Così all'Adnkronos la moglie Milly Moratti che auspica una rapida ripresa: "Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto", conclude. L’ex presidente dell’Inter era stato ricoverato lo scorso 27 agosto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Tre giorni dopo i primi miglioramenti che avevano consentito ai medici di rimuovere il supporto respiratorio meccanico.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

