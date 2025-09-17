Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Incidente mortale per giovane di Olevano
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli
M5S, dalla vecchia guardia alle new entry al via la sfida a Conte: ecco i 20 aspiranti leader
Riforma della giustizia, oggi il voto definitivo alla Camera. Meloni-Tajani: “La chiudiamo con il referendum”
Ultim'ora Nazionale

Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli

  • Settembre 18, 2025
  • 0
  • 113
  • 1 Min Read
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Battocletti a Pernici, gli italiani in gara e dove vederli

(Adnkronos) – Mercoledì da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 18 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati soprattutto sulla stella azzurra Nadia Battocletti, argento nei 10.000 e impegnata nelle batterie dei 5000 metri, ma attenzione anche alla semifinale degli 800 con Francesco Pernici. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming. Ecco il programma di oggi, giovedì 18 settembre, ai Mondiali di atletica a Tokyo: 
12:05 5000 metri (femminile), batterie: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori 
12:15 Salto in alto (femminile), qualificazioni: Idea Pieroni, Asia Tavernini 12:58 800 metri (femminile), batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro 14:45 800 metri (maschile), semifinali: Francesco Pernici I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025