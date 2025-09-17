Incidente mortale per giovane di Olevano

L’ultimo drammatico incidente si è verificato a Pontecagnano Faiano, in via Lago Lucrino. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano, ha perso il controllo della sua auto andando a schiantarsi contro le barriere New Jersey.

L’impatto è stato troppo violento: il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza del Vopi, ma per il ventenne non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto utilizzare il gruppo di taglio per aprire l’auto ed estrarre il corpo. L’impatto si è verificato in un tratto di strada pericoloso, anche a causa della presenza dei blocchi in cemento.