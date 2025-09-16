Mobilità, Giaconia (Regionale): "Convincere chi oggi sceglie auto a salire su nuovi treni" - Le Cronache
Mobilità, Giaconia (Regionale): “Convincere chi oggi sceglie auto a salire su nuovi treni”

(Adnkronos) – “La nostra sfida è portare anche gli altri quattro dei dieci che oggi non scelgono il treno sul treno”, afferma Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale (Trenitalia), a margine di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi a Roma.  “Con i nuovi convogli, più confortevoli e accessibili, vogliamo convincere chi oggi usa l’auto a scegliere il treno: spazi per carrozzine, prese per computer, biglietti digitali flessibili e indennizzi in caso di ritardo rendono l’esperienza di viaggio molto più moderna”, spiega.  Giaconia sottolinea anche l’impegno sul fronte dell’intermodalità: “Abbiamo lavorato insieme al trasporto pubblico locale per l’ultimo miglio, integrando i servizi nella piattaforma Trenitalia così da raggiungere anche località non direttamente servite dal treno”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

