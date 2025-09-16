Leoncavallo, Sala: “Imprenditori partecipino a spese per nuova sede”

(Adnkronos) –

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, lancia un appello "agli imprenditori" per contribuire alla nascita del nuovo centro Leoncavallo. "Potrebbe essere utile che imprenditori che comprendono l'utilità per Milano di un centro come il Leoncavallo si facciano parte" e partecipino alle spese che l'associazione delle Mamme antifasciste dovrà sostenere per l'area di San Dionigi, messa a bando da Palazzo Marino, dice ai microfoni di Rtl 102.5. "E' stato irrituale non avvisarmi prima, nascondere la cosa, fare un colpo di mano", dice Sala riferendosi allo sgombero eseguito a fine agosto. "Noi tra l'altro stavamo discutendo con le Mamme del Leoncavallo per trovare un'alternativa. Alternativa su cui stiamo ancora lavorando. Abbiamo trovato una sede a Ponte Lambro, che potrebbe essere adatta a loro, abbiamo lanciato una manifestazione d'interesse che scade il 5 dicembre, dando tempo per poter presentare un progetto", aggiunge il sindaco. L'auspicio è che le Mamme antifasciste del Leoncavallo "possano essere interessate e soprattutto che trovino i fondi per riuscire a metterla a posto. Questo dipende da loro. Noi dobbiamo rispettare le regole, che dicono che quando hai uno spazio disponibile o lo gestisci direttamente tu e ti sostieni i costi; oppure se lo metti a bando, inviti chi è interessato a sostenere i costi, in cambio dando l'utilizzo per molti anni". Da qui l'appello agli imprenditori "che comprendono l'utilità per Milano di un centro come il Leoncavallo" a partecipare all'operazione. "So che le mie parole sono divisive, ma io credo che il Leoncavallo nella sua storia, dal punto di vista culturale, sociale e politico, abbia avuto un senso e possa averlo", sottolinea Sala. Rispetto al rischio che l'area di San Dionigi possa non andare bene all'associazione che gestisce il centro sociale, il sindaco osserva: "No, siamo nelle trattative. Evidentemente c'è un legame con la vecchia sede ed è chiaro che se potessero rimanere lì sarebbe il meglio, ma noi è quello che abbiamo oggi". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)