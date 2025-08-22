Ministro Giuli: “Sgomberare CasaPound? No se si allinea a criteri di legalità”

(Adnkronos) – "La posizione del governo è quella più ragionevole: non ci devono essere spazi di illegalità e incubatori di violenza. È un ragionamento che vale per tutti, naturalmente. Se la domanda specifica è ‘bisogna sgomberare CasaPound?’, la risposta specifica è ‘nella misura in cui CasaPound si allinea a dei criteri di legalità’, no”. Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, interviene sullo sgombero del centro sociale Leoncavallo a Milano, a margine del panel ‘De-Statalizzare la cultura’ nell’ambito del Meeting di Rimini. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Post Recenti
Categorie
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco