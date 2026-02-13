“Un’interrogazione al Presidente della Regione Campania Roberto Fico per conoscere se la Giunta regionale abbia programmato di intervenire per garantire la continuità del Centro di riabilitazione di Vallo della Lucania, ricadente nella competenza dell’Asl Salerno, Distretto 70, dando seguito al finanziamento dell’intervento di ristrutturazione del Centro e della relativa piscina, annunciato dal precedente Presidente Vincenzo De Luca nella scorsa Legislatura”. Ad annunciarne la presentazione il consigliere regionale di Forza Italia, Mimì Minella, che aggiunge: “il Centro di riabilitazione di Vallo della Lucania è un fiore all’occhiello della sanità del territorio garantendo un’attività neuromotoria a servizio delle persone con disabilità”; tenuto conto che la dirigenza del Distretto ha comunicato agli utenti che non potranno più accedere alle previste terapie perché non in grado di garantire le figure professionali necessarie, chiedo di sapere dal Presidente della Giunta regionale se sarà dato seguito all’annunciato intervento economico e strutturale per garantire la continuità del Centro e delle sue importanti attività”.
Post Recenti
- Vietri :rissa notturna tra giovani tifosi di Salernitana e Cavese. Il Video
- Minella, garantire continuità centro di riabilitazione Vallo della Lucania
- Caso “cuore bruciato”, il legale della famiglia: Non è inabile a trapianto
- Calciatore Angri accoltellato , arrestato per ritorsione contro “pentito”
- Lungomare di Torrione, le mareggiate hanno fatto altri danni:
Categorie
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco